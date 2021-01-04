Şanlıurfa ayakkabı üretiminin merkezi oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi, bölgesel kalkınma ile yeni ekosistem oluştururken, toplam 41,8 milyon lira bütçeli iki etaplı projeyle 7 bin 500 Şanlıurfalı gence istihdam kapısı aralandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile hayata geçirilen Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi, bölgesel kalkınma ile yeni ekosistem oluştururken, toplam 41,8 milyon lira bütçeli iki etaplı projeyle 7 bin 500 Şanlıurfalı gence istihdam kapısı aralandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank???????, programın meyvelerini verdiğini belirterek, 13 fabrikanın üretime başladığını, 6 fabrikanın daha açılacağını bildirdi.

Bakan Varank, Şanlıurfa'da başlatılan yatırım hamlesine ilişkin Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajında, "Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı meyvelerini veriyor. Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi ile yeni bir ekosistem oluşturduk. 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda. Ülkemizin en genç ili Şanlıurfa'mızda istihdam oluştururken ihracata da kapı aralıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi'nin ilk etabı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneğinin ortaklığında Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında verilen desteklerle hayata geçirildi. İki yılda tamamlanan ilk etap 23 milyon liraya mal oldu. Projenin 15,5 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılandı.

Şanlıurfa OSB 2. kısımda 13 fabrika binası ve yan ürünlerin tedariki için de 7 işlik yapıldı. Fabrikaların tamamı il dışından gelen 7 firmaya belli istihdam taahhütleri karşılığında tahsis edildi. 2019 sonunda üretime geçen fabrikalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen istihdam edilen kişi sayısı 1700'e ulaştı. Kadın istihdamı yüzde 25 olarak gerçekleşti.

Firmaların ayakkabı imalatı kapasitesi yıllık 10 milyon çifte yükseldi. Üretimin yaklaşık 5 milyon çifti doğrudan ihraç ediliyor. Fabrikaların tam kapasite üretime geçmesiyle çalışan sayısının 3 bine, kadın istihdamının da yüzde 40'a çıkması hedefleniyor.

Projenin başarıyla sonuçlanmasının ardından Şanlıurfa'da yeni bir ekosistem oluşmaya başladı. Sektörün en büyük taban imalatçılarından biri, İstanbul'daki üretimini Şanlıurfa'ya taşıma kararı aldı. Üretime geçen firmada orta vadede bin yeni istihdam hedefliyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu ham madde ihtiyacının Şanlıurfa'da karşılanması için de bir işletme, 40 milyon liralık suni deri üretim tesisi yatırımı için OSB'den yer tahsisi sürecini başlattı.

İkinci etapta 6 yeni fabrika binası yapılacak

İlk etapta yer alamayan birçok firma, ikinci etapla ilgili taleplerini dile getirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi, ikinci etabın yapımı için 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'na bir proje sundu. Toplam bütçesi 18,8 milyon lira olan projenin 16,9 milyon lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak. İkinci etapta Şanlıurfa OSB'de 6 yeni fabrika binası yapılacak. 4 bin 500 Şanlıurfalı, iş imkanına kavuşacak.

İkinci etap için Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Oktay'ın katılımıyla imza töreni düzenledi.

Törende konuşan Vali Erin, Şanlıurfa'nın kalkınması, gençlerin geleceğe iyi hazırlanması, istihdam sorununu çözmeye yönelik adımlar atılması konusunda kamu idaresi ve yerel yönetimler olarak büyük bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

"Yüksekokul kurulacak"

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, ilin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunun altını çizerek ayakkabı üretiminin başlamasıyla çok sayıda gencin iş sahibi olduğunu kaydetti. Sektöre kalifiye elaman kazandırılmasının önemine işaret eden Maral, "Harran Üniversitesi, Ayakkabıcılık Meslek Yüksekokulu kurulması yönünde girişimlere başladı. YÖK'ten gerekli onaylar alındı." ifadelerini kullandı.

Maral, iki etapta toplam 7 bin 500 yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Projemiz sayesinde daha önce ayakkabı sektöründe faaliyet göstermeyen 1700 genç, ayakkabı ustası oldu. Bunun devamı da ikinci etapla birlikte gelecek. 13 fabrika binamızın tamamı doldu. 6 yeni fabrika binası yapıyoruz. Kısa süre içinde tüm fabrikalarımız faaliyete geçecek." diye konuştu.

"Kadınların çalışması gurur verici"

Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında açılan bir fabrikada kalite kontrol elemanı olarak çalışan Kübra Akyıldız, ilk kez bir işte çalıştığını vurgulayarak, "Kadınların özellikle böyle bir iş yerinde çalışabilmesi çok gurur verici. Kendi ayaklarının üzerinde durmak iyi hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

11 ay işsizken fabrikanın kendisine ekmek kapısı olduğunu anlatan makineci Ebru Urluk da "3 aydır buradayım. İşimi severek yapıyorum. Kadınlar da artık ekonomide var. Buradayız diyoruz. Burada kadınların sesiyiz." dedi.

İstanbul'da kuaförken ailesiyle birlikte Şanlıurfa'ya gelen saya ustası Mehmet Salih Öcal, "Eşim de çalışıyor. Özgüvenimiz geri geldi. Bizi çırak olarak aldılar, usta ettiler." ifadesini kullandı.

Ustabaşı Eyüp Şimşek, daha önce de ayakkabı ustası olarak İstanbul'da çalıştığını belirterek, "Buradaki güzel kardeşlerimize iş öğretiyoruz. Koluna herkesin altın bilezik takıyoruz. Usta olarak bizim en büyük hazzım, insanlara bir meslek öğretmek." dedi.

İşletmesini Şanlıurfa'ya taşıyan fabrika sahibi Halil İbrahim Yılmaz, 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandıklarını kaydederek, "Ayakkabıcılıkla ilgili hiç bilgisi olmayan gençlerimizi zanaatkar, meslek sahibi yaptık. Nüfus da çok genç olduğundan dolayı çok çabuk adapte oluyorlar. Dünyada pandemi nedeniyle üretim durdu, Şanlıurfa'da durmadı. Şu anda 850 kişi ile çalışıyoruz." diye konuştu.

779 milyon liralık kaynak

Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışan Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2009'dan bu yana 1212 projeye 779 milyon lira kaynak aktardı. Yararlanıcıların eş finansmanıyla 1 milyar 97 milyon lirayı ekonomiye kazandırdı. Bu kaynağın yaklaşık yarısını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı oluşturuyor.

Şanlıurfa, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip şehri. Yaş ortalaması 20,1 olan şehirde, 0-29 yaş aralığında 1 milyon 383 bin çocuk ve genç yaşıyor. En avantajlı olan 6'ncı bölge teşviklerinden yararlanan Şanlıurfa'da genç nüfusun iş gücüne katılımı büyük önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun