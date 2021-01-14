Son dakika haberi | Bakan Varank "sanayide elektrik tüketimi düştü" iddialarına rakamlarla cevap verdi Açıklaması
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Son dakika haberi | Bakan Varank "sanayide elektrik tüketimi düştü" iddialarına rakamlarla cevap verdi Açıklaması

14.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:12
Son dakika haberi | Bakan Varank

Son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında sarf edilen "Sanayide üretim arttıysa elektrik tüketimi neden düştü?" eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde. Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin." ifadelerini kullandı.

Organize sanayi bölgelerindeki (OSB) elektrik tüketiminin Kovid-19 salgını öncesinin de üzerinde olduğuna dikkati çeken Varank, "Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiklere göre, OSB'lerde elektrik tüketiminde, geçen yıl Kovid-19 salgınının etkisiyle nisan ve mayıs aylarında düşüş gözlenirken, ağustosta yüzde 14, eylülde yüzde 7,8, ekimde yüzde 9, kasımda yüzde 8,4 ve aralıkta yüzde 9,8 yıllık bazda artış kaydedildi.

Sanayi sektörünün toplam istihdamı da Ekim 2020 sonu itibarıyla 5,6 milyona yaklaştı. Yüksek teknoloji düzeyinde sanayi istihdamı, geçen yıl mayıstan itibaren sürekli arttı.

Sanayi üretim endeksi geçen yıl boyunca, EPDK'nin sanayideki elektrik tüketimi verilerine paralel bir seyir izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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