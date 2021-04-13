Son dakika haberi... Bakan Varank: "Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk"
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Son dakika haberi... Bakan Varank: "Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk"

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Bakan Varank: 'Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk'

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttığını belirterek, "Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttığını belirterek, "Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Varank, "Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.

Varank paylaşımında, Türkiye'de sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda değişimleriyle G-20 ülkelerinin şubat ayına ilişkin sanayi üretim performansının bulunduğu infografiklere de yer verdi.

Buna göre, Türkiye, sanayi üretiminde yıllık bazda elde ettiği yüzde 8,8'lik artış performansıyla G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan, sanayi üretimi, G-20 ülkelerinden Güney Kore'de yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, Japonya'da yüzde 2,6, Hindistan'da yüzde 3,6, ABD'de yüzde 4,2 ve Almanya'da yüzde 6,4 azalış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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