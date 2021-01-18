Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı
18.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:13
Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kilis Valiiği'ne gelişi sırasında makam aracını kendisinin kullanması KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi öncesinde Valiliği ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kilis Valiiği'ne gelişi sırasında makam aracını kendisinin kullanması
KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi öncesinde Valiliği ziyaret etti. Bakan Varank, Valiliğe gelişi sırasında makam aracını kendisi kullanandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş