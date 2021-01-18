Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı
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Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı

18.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:13

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kilis Valiiği'ne gelişi sırasında makam aracını kendisinin kullanması KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi öncesinde Valiliği ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Kilis Valiiği'ne gelişi sırasında makam aracını kendisinin kullanması

KİLİS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Kilis İl Kongresi öncesinde Valiliği ziyaret etti. Bakan Varank, Valiliğe gelişi sırasında makam aracını kendisi kullanandı.

Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı
Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı
Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı
Son dakika haberi... Bakan Varank, makam aracını kendisi kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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