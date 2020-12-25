Son dakika haberi: Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."
25.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:34
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.
Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu