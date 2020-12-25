Son dakika haberi: Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."
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Son dakika haberi: Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."

25.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:34
Son dakika haberi: Bakan Varank:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz.

Bakan Varank: "İstanbul Kalkınma Ajansının 2021 yılı Destek Programı kapsamında toplamda 458 milyon TL kaynağı İstanbul'umuza tahsis ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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