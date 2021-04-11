Son dakika haberi! Bakan Varank, Delta V'nin tesislerini ziyaret etti
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Son dakika haberi! Bakan Varank, Delta V'nin tesislerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Bakan Varank, Delta V'nin tesislerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulunması Bakan Varank'ın açıklaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız aracın milli ve özgün hibrit...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulunması

Bakan Varank'ın açıklaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız aracın milli ve özgün hibrit motorlu roketinin geliştirildiği Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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