Son dakika haberi! Bakan Varank, Delta V'nin tesislerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın Delta V Uzay Teknolojileri AŞ tesislerinde incelemelerde bulunması Bakan Varank'ın açıklaması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız aracın milli ve özgün hibrit...