Son dakika haberi! Bakan Varank: "(3 yerli aşı adayı) Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum."
10.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:06
Son dakika haberlerine göre Bakan Varank: "(3 yerli aşı adayı) Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum.
Bakan Varank: "(3 yerli aşı adayı) Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım