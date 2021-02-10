Son dakika haberi! Bakan Varank: "(3 yerli aşı adayı) Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum."

Son dakika haberlerine göre Bakan Varank: "(3 yerli aşı adayı) Gönüllü olmaya adayım, zaten kaydımı yaptırdım. Tüm Türkiye'ye de çağrı yapmak istiyorum.