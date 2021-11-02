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Bakan Soylu, Yunan Bakan Mitarachi'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Panagiotis Mitarachi'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Panagiotis Mitarachi'yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Panagiotis Mitarachi'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlık makamında gerçekleştirilen baş başa görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığının binasında bulunan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. GAMER'de gerçekleştirilen görüşmede göç, güvenlik ve terörle mücadele konularının görüşüldüğü öğrenildi. Gerçekleştirilen görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Kulular'da katıldı.

(Ömer Faruk Karataş - Sadettin Aliusta/İHA)

Bakan Soylu, Yunan Bakan Mitarachi'yi kabul etti

Bakan Soylu, Yunan Bakan Mitarachi'yi kabul etti

Bakan Soylu, Yunan Bakan Mitarachi'yi kabul etti

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