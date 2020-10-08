Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

08.10.2020 20:44 | Son Güncelleme: 08.10.2020 20:48
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, çeşitli incelemelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnafı ziyaret etti, çeşitli incelemelerde bulundu.

Akşam saatlerinde Şırnak'tan Yüksekova'ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin de eşlik etti. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan ve beraberindekiler Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tüm General Muammer Alper tarafından karşılandı.Çarşı merkezindeki esnafları gezen Bakan Soylu, Yüksekova ilçesinde devam eden alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu
Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Muharrem İnce Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cem Özer Cansu Dere Fatma Girik Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Ekim Milli Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Soylu, Yüksekova'da incelemelerde bulundu - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 20:49:34. #1.15#
title