Son dakika haberi: Bakan Soylu'ya hakarete 2 yıl 4 ay hapis istemi
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Son dakika haberi: Bakan Soylu'ya hakarete 2 yıl 4 ay hapis istemi

Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Bakan Soylu'ya hakarete 2 yıl 4 ay hapis istemi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de H.T. (22) hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYSERİ'de H.T. (22) hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, H.T. hakkında, geçen 29 Mart'ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda H.T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. H.T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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