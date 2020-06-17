Son dakika haberi! Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir... Son dakika 3. sayfa haberine göre Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz"

Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" - ANKARA Kaynak: İHA