Son dakika haberi! Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir...
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Son dakika haberi! Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir...

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz"

Son dakika haberi! Bakan Soylu:
17.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:00

Bakan Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" - ANKARA

Kaynak: İHA

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