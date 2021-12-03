Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: TUNCELİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 1 ASKER ŞEHİT OLDU - Haberler
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Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: TUNCELİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TUNCELİ (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor. Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 kahraman jandarmamız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve jandarma teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Şehidin naaşı, Elazığ Fırat Üniversitesi'nden alınarak, toprağa verilmek üzere memleketine uğurlanacak.

Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: TUNCELİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: TUNCELİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 1 ASKER ŞEHİT OLDU

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