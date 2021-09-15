'UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLER YÜZDE 26 AZALDI'

Bakan Soylu, Polis Akademisi'nde düzenlenen, 6'ncı Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede, 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha fazla uyuşturucu madde ele geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl kolluk birimlerimizin yakaladığı uyuşturucu madde miktarlarından sadece eroinde 13 tonu aşmış durumdayız. Yıl sonu itibarıyla gümrükle birlikte yıl sonu itibariyle 20 tonu ulaşacağımızı ve yine bu bölgeyi hedef olarak kullanmaya çalışanlara, transit olarak kullanmaya çalışanlara büyük bir ders verdiğimizi, ders vereceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

Buğra OLAÇ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -