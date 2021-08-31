Son dakika haberi: Bakan Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü
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Son dakika haberi: Bakan Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü

Son dakika haberi: Bakan Soylu sel bölgesinde incelemelerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı bölgede 20 gündür çalışmalarını sürdüren Soylu, Bozkurt ilçesinde çalışmaların devam ettiği dükkanları ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Soylu bir süre sohbet ettiği esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Soylu, temizlik çalışmalarında görev alan jandarma personeliyle de bir süre görüştü.

Bakan Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Mobil Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek burada görevli personelden bilgi aldı.

Ardından AK Parti Bozkurt İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Soylu partililerle görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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