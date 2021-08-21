Son dakika haber | Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü

Son dakika haber | Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşüp, taziyelerini iletti.

Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesiyle telefonda görüşüp, taziyelerini iletti.

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel nedeniyle afet bölgesinde çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Şimşek Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın ailesi ile telefonda görüştü. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilesindeki baba evini ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın aracılığıla aileyle görüşen Soylu, taziyelerini iletti. 

Haber:  ANKARA,


Son dakika haber | Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Hande Yener Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber | Bakan Soylu, Şehit Kaplan'ın ailesi ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 20:43:38. #1.15#

title