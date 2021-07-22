Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: RİZE'DE SELDEN KAYNAKLI RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
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Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: RİZE'DE SELDEN KAYNAKLI RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rize için yapılan yeni sel uyarısıyla ilgili "Geçen haftaki selden kaynaklı riskli evlerin neredeyse tamamı tahliye edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rize için yapılan yeni sel uyarısıyla ilgili "Geçen haftaki selden kaynaklı riskli evlerin neredeyse tamamı tahliye edildi. Herhangi bir risk söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de selden hasar gören Güneysu ilçesinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bölgede yeni yağış uyarısıyla ilgili cami hoparlörleri, sosyal medya ve muhtarlar aracılığıyla tüm uyarıların yapıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Arama- kurtarma, iyileştirme çalışmalarının hangi aşamaya geldiğiyle ilgili bir değerlendirme yapacağız. Yapmamız gereken ne varsa gerekli tüm adımları atacağız. Geçen haftaki selden kaynaklı riskli evlerin neredeyse tamamı tahliye edildi. Herhangi bir risk söz konusu değil. Ancak yağmurla ilgili gerekli tüm çağrıları devam ettiriyoruz" dedi.

Bakan Soylu ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: RİZE'DE SELDEN KAYNAKLI RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: RİZE'DE SELDEN KAYNAKLI RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: RİZE'DE SELDEN KAYNAKLI RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberi! BAKAN SOYLU: RİZE'DE SELDEN KAYNAKLI RİSKLİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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