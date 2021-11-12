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Son dakika haberi: Bakan Soylu polis emeklileri ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: Bakan Soylu polis emeklileri ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği heyeti ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği heyeti ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Başkanı Mustafa Acar ve derneğin çeşitli ilçe başkanlarından oluşan heyet ile makamında bir araya geldi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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