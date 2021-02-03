520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti
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520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti

03.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:03
520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı ortaya çıktı. Böylece evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

23. BULUŞMA

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtilerek, "Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER IRAK VE SURİYE'DE FAALİYET YÜRÜTMÜŞ

Teslim olan teröristlerin 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan teröristlerinden birinin ailesinin 520 gündür nöbet tutan "Diyarbakır anneleri" arasında yer aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

5 PKK'lı teslim oldu! 520 günlük evlat nöbeti sonuç verdi

Bakan Soylu, söz konusu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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