Son dakika haberi! Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı

Son dakika genel haberi: Bakan Soylu, Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020 Afet Eğitim yılı kapsamında düzenlenen Memur–İşçi sendika ve Konfederasyonları ile Afad Eğitim İşbirliği protokol imza törenine katıldı.