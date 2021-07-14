Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti
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Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş - Haberler | Politika

Son dakika politika haberine göre Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti.

Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Yasemin Öztürk ve beraberindeki Komite Üyeleri ile bir araya geldi. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalandı. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti
Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti
Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti
Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Karataş

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