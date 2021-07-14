Son dakika haberi | Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti

Son dakika politika haberine göre Bakan Soylu KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Heyetini kabul etti.