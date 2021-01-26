Son dakika haberi! Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız
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Son dakika haberi! Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız

26.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:15
Son dakika haberi! Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu'na suç duyurusunda bulunacağız

Son dakika politika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara 'militan' dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, vali ve kaymakamlara 'militan' dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Soylu, "PKK terör örgütünden tutuklanan belediye meclis üyeleri militan değil. Birlikte hareket ettiğiniz kandilin partisinin teşkilatlarını elebaşının posterleriyle süsleyenler militan değil. Ancak terörle, uyuşturucuyla, her türlü suçla mücadele eden, şehirlerine, yaşayanlarına kendini adayan vali ve kaymakamlarımız militan. Kılıçdaroğlu'nun derdi belli; 'Militanlarıma dokunma!' Dokunacağız. Bu tek parti döneminin sabıkalıları hakkında bakanlık olarak adliyeye verdiğimiz suç duyurusunun suretini de, 'militan' denilerek hakaret edilen valilerimize bilgi olarak gönderdik. Tarihin en başarısız bürokratı da olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'genelge' diyerek yine bilgisizliğin ve cehaletin altına imza attı. Vali ve kaymakamlarımıza 'militan' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dostlarına tavsiyem; tedaviye ikna edilmesidir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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