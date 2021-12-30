Son dakika haberi! Bakan Soylu:  Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun 'Belediye başkanlarımız dinleniyor' iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada " Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

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