Son dakika haberi... Bakan Soylu, jandarma komutanlarıyla görüştü
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Son dakika haberi... Bakan Soylu, jandarma komutanlarıyla görüştü

Son dakika haberi... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Son dakika haberi... Bakan Soylu, jandarma komutanlarıyla görüştü
19.08.2020 20:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:20

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Soylu, Orgeneral Eşref Bitlis Toplantı Salonu'nda, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısında görüştü. Jandarma Genel Komutanlığının Bakanlıklardaki karargahına gelen Soylu, burada şeref defterini imzaladı. Daha sonra video konferans yöntemiyle 105 noktaya bağlanan Soylu, bölge komutanları, il jandarma komutanları, tugay, alay ve eşiti birlik komutanları ile görüştü. Toplantıda, Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve bazı jandarma komutanları eşlik etti.

Görüntü dökümü: Görüşmeden görüntü

Haber:  ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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