Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı
11.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:28
Son dakika haberi... Bakan Soylu, imza törenine katıldıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
Bakan Soylu, imza törenine katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı