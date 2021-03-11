Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı

11.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:28

Son dakika haberi... Bakan Soylu, imza törenine katıldıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Soylu, imza törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birlikte 'Afet Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı
Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ümit Özdağ Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Meghan Markle
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Prens Harry
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Bakan Soylu, imza törenine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:29:37. #1.15#
title