Son dakika haberi: Bakan Soylu: "İl afet risk azaltma planlarını tamamlayacağız"
Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak etti.
21.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:15
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı Kongre Salonu'nda Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu'nun "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısına iştirak etti.
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Kaynak: AA