Son dakika haberi... Bakan Soylu, Gine Bissau'lu mevkidaşı Cande'yi kabul etti

Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.