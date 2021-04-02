Son dakika haberi... Bakan Soylu, Gine Bissau'lu mevkidaşı Cande'yi kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gine Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ve beraberindeki heyeti, makamında kabul etti.
Bakanlıktaki görüşmeye, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte çok sayıda bürokrat katıldı. Soylu ve Cande'nin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ