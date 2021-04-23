Son dakika haberi... Bakan Soylu: "Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu"
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Son dakika haberi... Bakan Soylu: "Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu"

Son dakika haberi... Bakan Soylu: 'Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konuldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'deki bankalarda bulunan 31 milyon lirasına el konulduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucusu Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul AFAD'da gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, "Şu anda maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler alındı. Şahsın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Hemen bu olay duyulur duyulmaz Emniyet Genel Müdürümüz, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile görüşme gerçekleştirdi. Oradaki Emniyet Genel Müdürümüz de bize uzak değil. Eğitimini Türkiye'de almış, benim de tanıdığım bir arkadaşımız. Yine orada ardından hemen sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm. Uzun uzadıya konuştuk bu konu ile ilgili. Bu esnada da ilgili cumhuriyet başsavcılığı konuyla Adalet Bakanlığına uluslararası yakalama kararı gönderdi. Biz de sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik, gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah 10 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Fatih Özer'in Türkiye'deki mal varlığına el konulduğunu vurgulayarak, "Şahsın Türkiye'de 3 bankada bulunan hesaplarındaki 31 milyon lirasına el konuldu. Arnavutluk'a girerken de 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunduğunu öğrendik. Onu da biliyoruz. Onu da oradan teyit ettik. Tabii orada şimdi Arnavutluk güvenlik güçleri bu konudaki hazırlıklarını yapıyorlar. Zannediyorum yakalanması gerçekleşir ve Türkiye'ye getirilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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