BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ - Haberler
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BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına katıldı.

Eyüpsultan Muhtarlar Toplantısı, ilçede bulunan bir otelin toplantı salonunda düzenlendi. Toplantının başında muhtarlara Muhtar Bilgi Sistemi anlatıldı. Sunumun ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Strateji Geliştirme Başkanı Hüseyin Kürşat Kıybıyık katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, ilçede bulunan afet toplanma alanları ve genel asayiş konularının ele alındığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

BAKAN SOYLU EYÜPSULTAN'DA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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