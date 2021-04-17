BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı sonrasında İstanbul'da bulunan emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanlarıyla bir araya geldi.
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı sonrasında İstanbul'da bulunan emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı