BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
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BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı sonrasında İstanbul'da bulunan emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanlarıyla bir araya geldi.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19 Salgınıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı sonrasında İstanbul'da bulunan emniyet müdürleri ve ilçe jandarma komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
BAKAN SOYLU EMNİYET MÜDÜRLERİ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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