Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi takip etsinler"
Son dakika güncel haberi... İçişleri Bakanı Soylu: ""Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı.
12.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:36
İçişleri Bakanı Soylu: ""Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı. Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi takip etsinler" dedi.
(İHA)
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Kaynak: İHA