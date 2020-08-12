Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi takip etsinler" Son dakika güncel haberi... İçişleri Bakanı Soylu: ""Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı.

İçişleri Bakanı Soylu: ""Bugün yaklaşık bin 448 personelimiz Amanoslarda bu sabah itibariyle Yıldırım-5 operasyonuna başladı. Dünyaya tavsiyemiz Türkiye'yi takip etsinler" dedi. (İHA) Kaynak: İHA