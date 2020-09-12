Son dakika haberi... Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
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Son dakika haberi... Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Soylu: 'Darbe olmasın' diye bugün cesur Türkiye var
12.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:43

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Bakan Soylu, "12 Eylül 1980, ilkokulu yeni bitirmiştik. Çocuktuk, korkuyorduk, kaosa itmişlerdi. 'Acaba biter mi', 'okuyabilir miyiz?' Korkularımız üzerinden yönettiler hep. Çocuklar korkmasın, darbe olmasın diye bugün cesur Türkiye var. Şükür" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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