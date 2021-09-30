Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği'ne akreditasyon sertifikası verildi

MARMARA, BALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği'ne akreditasyon sertifikası verdiği bildirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1999 yılında yaşanan Marmara depreminin ardından gönüllü arama kurtarma faaliyetlerine yönelen dernek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca afetler sırasında sivil toplum kuruluşlarının standartlaştırılması ve ortak hareket etmesi amacıyla Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon programının nisan ayında yapılan inceleme ve sınavını başarıyla tamamladı.

Sertifika teslim töreni için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ( Afad ) davet edilen Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş, akreditasyon sertifikasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan teslim aldı.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği böylelikle Kayseri'nin ilk, Türkiye'nin de akredite edilmiş 8. arama kurtarma ekibi oldu.