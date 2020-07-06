Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, sosyal etkinliklerde 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı
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Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, sosyal etkinliklerde 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan düğün, nikah, toplantı gibi sosyal etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.

Son dakika haberi | Bakan Soylu'dan, sosyal etkinliklerde 'maske-mesafe-temizlik' uyarısı
06.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:29

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan düğün, nikah, toplantı gibi sosyal etkinliklerin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak yapılmasını istedi.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, bakanlığın güvenlik toplantısından  fotoğraf paylaşarak koronavirüse karşı uyulması gereken kurallara dikkat çekti. Bakan Soylu, "Her pazartesi yaptığımız Güvenlik Toplantımızı, maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Düğün, nikah, toplantı gibi her türlü sosyal etkinliklerin de maske-mesafe-temizlik kurallarına uygun olarak yapılması vatandaşımızdan beklentimizdir" ifadesini kullandı.


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Kaynak: DHA

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