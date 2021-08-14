Bakan Soylu'dan selzedelere: "Sonuna kadar yanınızdayız"
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Bakan Soylu'dan selzedelere: "Sonuna kadar yanınızdayız"

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Politika

Bakan Soylu'dan selzedelere: "Sonuna kadar yanınızdayız" Sel felaketinin en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Babaçay köyüne helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selzedelere "Sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

Bakan Soylu'dan selzedelere: "Sonuna kadar yanınızdayız"

SİNOP - Sel felaketinin en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Babaçay köyüne helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selzedelere "Sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyünde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu helikopterle havadan yaptığı incelemenin ardından, bölgeye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte köyde yürütülen arama kurtarma ve yardım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Soylu ve Karaismailoğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Soylu burada selzedelerle yaptığı konuşmada, "Gidenleri geri getiremeyiz. Ama el birliğiyle bunları aşabilme kabiliyetine sahip olacağız inşallah. Sonuna kadar yanınızdayız. Arkadaşlar bir hasar ve zarar tanzimi yapıyorlar. Evlere, arabalara, hepsine yardımcı olacağız. Gücümüz yettiğince el birliği yapacağız. Burasının yerleşimi nasıl olacak hep beraber olacak mı olmayacak mı, başka bir şey mi olacak bunları hep beraber oturup konuşacağız" dedi.

Bakanlara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da eşlik etti.

Bakan Soylu'dan selzedelere: 'Sonuna kadar yanınızdayız'
Bakan Soylu'dan selzedelere: 'Sonuna kadar yanınızdayız'
Bakan Soylu'dan selzedelere: 'Sonuna kadar yanınızdayız'
Bakan Soylu'dan selzedelere: 'Sonuna kadar yanınızdayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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