Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu'nun, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
TFF 1. Lig'de zirve hata yapmadı! Akhisarspor ligden düşen son takım oldu
Tam kapanmada şu ana kadar 691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
Tam kapanmada şu ana kadar 691 bin 890 kişi e-Devlet'ten izin belgesi aldı
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
İçişleri Bakanı Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama: Tam kapanma boyunca devam edecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Feyza Aktan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 19:23:18. #1.16#

title