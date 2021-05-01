Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yıldırım hakkında suç duyurusu
Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bakan Soylu'nun, şahsına, ailesine ve emniyet teşkilatına yönelik hakaret ettiği ve iftirada bulunduğu gerekçesiyle Yıldırım hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay