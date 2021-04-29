Son dakika haberi... Bakan Soylu: "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir"

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. 2 kişi de gözaltında" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) düzenlenen röportajda konuşan Soylu, önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetine ilişkin yeni bir gelişmenin yaşandığını belirten Soylu, "Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25'inci buluşma gerçekleşecek. Bu buluşmada Bayram ve Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Götürünce anne ve baba Şenyayla kırsalına gidiyor. Terör örgütünü orada buluyorlar ve terör örgütüne 'evladımızı ver' diyorlar. 'Bu işi soruşturma, peşini bırak. Yoksa seni fena ederiz' diyorlar. Yıllar geçiyor ve Diyarbakır'da HDP binasının önünde, birçok annenin evladının kaçırılmasına ve çeşitli nedenlerle terör örgütüne katılmasına neden olan HDP binası önünde terör örgütüne meydan okudular. Evlatları da ikna çalışmaları sonucu bugün teslim olan 6 kişiden biri oldu" ifadelerini kullandı.

"İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor"

İkna çalışmaları hakkında bilgiler veren Bakan Soylu, "İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütünün kendi içindeki hareket kabiliyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Şu anda elimizde bulunan 'kırmızı liste' den birisinin yaklaşık 17- 18 gündür ifadesini alıyoruz. Terör örgütünün diğer devletlerle ilişkilerini, kimlerin eğitim verdiğini, istihbarı yapısının nasıl olduğunu, dost bildiklerimizin nasıl ihanet ettiğini, arkamızdan hangi kumpasları çevirdiklerini ve terör örgütünün içsel ilişkilerinin nasıl geliştiğini ifade edeceğim. İkna meselesine gelirsek, bu işin eğitimi, kitabı, adanmış insanları var. İnanın ki bu yıl terör örgütüne toplam katılan sayısı Türkiye'den ve Türk olup da dışarıdaki ülkelerden, 2'si Almanya, 1'i İsveç, 2'si Yunanistan, 5 de Türkiye'den toplam 10. Bizim bu yıl ikna ila beraber Türkiye'ye getirdiğimiz sayı 63" ifadelerini kullandı.

"Otogarda patlamak üzere yakalandı"

Bakan Soylu, bugün İstanbul'da polisin dikkati sonucu otogarda patlamanın önüne geçildiğini söyledi. Büyük bir katliamın önüne geçildiğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet İstihbaratımıza, İstanbul polisimize ayrıca teşekkür ederim. Türkiye'nin bu konularda geçmişte canını yakanlar yine yakabileceklerini düşünmüşler ama buna müsaade edilmedi. PKK mensupları İstanbul'a 5 kilogramlık patlayıcı getirdi. Polisimizin otogardaki dikkatli takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu bir aracın altına yerleştirilen 5 kilogramlık patlayıcıyı tespit ettiler. Bunları yerleştirenleri de yakaladılar. Patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Otogarda patlamak üzere yakalandı. Büyük bir operasyondu, Allah muhafaza bu kapanmadan önce bizi etkileyebilecek bir operasyondu. Bugün öğleden sonra böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bize yönelik bu tip bir istihbarat vardı. Bu istihbaratların her birini takip ederiz. Buna yönelik tüm tedbirlerimiz attırılmıştı. Bayramla, kapanmayla ilgili de özellikle otogardaki tedbirlerimiz attırılmıştı. Arkadaşlarımız o konuda hassasiyetle birlikte şüpheli hareketlerini gördükleri ve endişelendikleri, kamerayla takibini yaptıkları sonucu da böyle yakaladıkları bir operasyonu tamamladı. Gözaltında 2 kişi var bu artar, kaçırmayız."

Kreşler konusunda bilgi veren Soylu, "Milli Eğitim Bakanımızın kararı, ilk karar da duruyor, açmamak konusunda. Bazı Avrupa ülkelerinde açma konusunda esneklik var. Bütün çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı değerlendiriyor. Aile Bakanlığı bir çalışma yapıyor, kendilerine gelen taleplere yönelik bir karar verecekler" dedi.

Bakan Soylu, e-başvuru bakanlığın internet adresinden yapılabildiğini, çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabileceklerini bildirdi.

Kripto para vurgunu soruşturması

Thodex soruşturmasıyla ilgili bilgi veren Bakan Soylu, "82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor" dedi.

"Portföy 108 milyon dolar"

Thodex dolandırıcılığında 2 milyar dolar iddiasına ilişkin Bakan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi diyeyim"

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'le fotoğraf çektirmesine değinen Bakan Soylu, "Buraya Eryaman'dan geldim, iftara gittim. İnsanlar sokakta benimle fotoğraf çektirdi. Ne diyeyim siz suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi diyeyim. Benim bugün 22 randevum vardı, işimi yaptım. Biz koruma kulelerini içinde yaşayan birileri değiliz. Vatandaş fotoğraf çektirmek istediğinde veya makama geldiğinde fotoğraf çektirmek istediğinden çektirmeyecek miyim. Kimseden çekinmem, potansiyel olarak herkesi suçlu görmüyorsam fotoğraf çektireceğim. Herkesin elinde telefonlu fotoğraf makinesi olduğu bir çağda, soğuk savaş döneminin suçlamalarıyla karşı karşıya kalacak halimiz falanda yok. Bunu da hiç önemsemem yani" diye konuştu.

"Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi"

Türkiye içindeki terörist sayısı 282 olduğunu vurgulayan Soylu, "Murat Karayılan mağarasından çıkamıyor şu anda. Bu yıl terör örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak. Kırmızı listedeki terörist Fırat Şişman yaralı olarak ele geçirildi" açıklamasında bulundu.

Gri pasaport soruşturması

19 ilde 27 belediyede soruşturma sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "8 ay önce bir valimizden uyarı aldık. 2016, 2018 ve 2020'de uyarı yazıları gönderdik. 19 ilde 27 belediyede soruşturma sürüyor. 2018'den bugüne hizmet pasaportuyla yurtdışına çıkan 109 bin kişiden pasaport süresi biten ve dönmeyen 804 kişidir. Valilerce reddedilen 4 bin 456 başvuru vardır. Birkaç kişi istismar etti diye bunu engelleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli" şeklinde konuştu.

Ayrıca Bakan Soylu, 2 milyon 200 bin kişinin KADES uygulamasını indirdiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı