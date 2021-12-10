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Son dakika haberi | Bakan Soylu, Beşiktaş şehitlerini andı

Son dakika haberi | Bakan Soylu, Beşiktaş şehitlerini andı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları anarak, "Aziz şehitlerimiz; silah arkadaşlarınız, teröristlere nefes aldırmıyor, her birini mağaralarında, bir daha ihanet edemeyecek hale getiriyorlar" dedi.

İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olanları anarak, "Aziz şehitlerimiz; silah arkadaşlarınız, teröristlere nefes aldırmıyor, her birini mağaralarında, bir daha ihanet edemeyecek hale getiriyorlar" dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde 39'u emniyet mensubu, 47 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısının yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "Unutmadık, 10 Aralık 2016 akşamı hain saldırıda şehit olan evlatlarımızı. Unutmadık, gözü yaşlı anneleri, yetim kalan yavrularımızı. Aziz şehitlerimiz; silah arkadaşlarınız, teröristlere nefes aldırmıyor, her birini mağaralarında, bir daha ihanet edemeyecek hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.


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