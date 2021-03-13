Son dakika haberi | Bakan Soylu babası ile birlikte hastaneye geldi
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Son dakika haberi | Bakan Soylu babası ile birlikte hastaneye geldi

13.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 13.03.2021 12:28
Son dakika haberi | Bakan Soylu babası ile birlikte hastaneye geldi

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, annesinin vefat ettiği hastaneye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 75 yaşındaki annesi Servet Soylu, bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede, kalp sağlığı sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Cenaze haberini alan Bakan Soylu, hastaneye geldi. Hastane girişinde bekleyen ilgililer, Bakan Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Hastane önündekilerle bir süre konuşan Soylu, daha sonra hastaneye giriş yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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