Son dakika haberi: Bakan Soylu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (2)

BAKAN SOYLU PANELDE KONUŞTU

Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Terörizmle Mücadele: Eksik olan nedir' başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde, Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeón Oyono Esono Angue, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, Uluslararası Enstitüsü (IIJ) İcra Sekreteri Thomas Wucthe birer konuşma yaptı.