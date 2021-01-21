Son dakika haberi... Bakan Soylu: Annemle fotomun altına küfreden alçak adli kontrolle serbest
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Son dakika haberi... Bakan Soylu: Annemle fotomun altına küfreden alçak adli kontrolle serbest

21.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:51
Son dakika haberi... Bakan Soylu: Annemle fotomun altına küfreden alçak adli kontrolle serbest

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti.

İÇİŞLERİ Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada annesi ile olan fotoğrafının altına küfür eden kişinin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti. Soylu, "Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, annesi Servet Soylu'nun 45 gündür hastanede olduğunu belirterek, annesi ile çekildiği fotoğrafa sosyal medyada küfür eden kişinin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" dedi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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