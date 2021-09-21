İçişleri Bakanı Soylu, Alman mevkidaşı Horst Seehofer ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "dostum" diye nitelendirdiği Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile samimi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Soylu, görüşmede, Afganistan'daki güncel gelişmeler, terörle mücadele, göç ve stratejik güvenlik alanlarındaki iş birliği konularını değerlendirdiklerini ve bu konularda iki ülke arasında karşılıklı atılacak adımları ele aldıklarını bildirdi.