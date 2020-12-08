Son dakika haberi... Bakan Soylu ailelerin talebine duyarsız kalmadı

Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir hafta önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen ve kendisinden destek isteyen ailelerin talebine duyarsız kalmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir hafta önce Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir araya gelen ve kendisinden destek isteyen ailelerin talebine duyarsız kalmadı. Cuma günü ilçeye bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Soylu, çocukları uyuşturucu kullanan ailelerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çocukları uyuşturucu madde kullanan aileler önceki hafta bir araya gelerek başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere devlet büyüklerinden yardım istedi. Uyuşturucunun bir terör olduğunu söyleyen aileler, çocuklarının uyuşturucu kullanmaması için sürekli nöbet tutmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Bakan Soylu aileler ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette kendisinden destek isteyen ailelerle görüştü. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner'e gerekli talimatı vererek mağdur ailelere bu konuda gerekli desteğin verileceğini belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı