Son dakika haberi | Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı.

Son dakika haberi | Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı
17.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:53

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Bakan Soylu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ın tanıtım töreninde, Ağrı Doğubeyazıt'da geçen 13 Haziran'da meydana gelen cinayetin şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Bakan Soylu, "Çok yakın bir zaman dilimi içerisinde, ilimizin birinde yolun ortasında bir cinayet meydana geliyor. Arabadan inen bir şahıs, diğer bir sahsı öldürüyor. Olay hemen ilgili sınır kapısının kameralarından tespit ediliyor. Dakikalarla ifade edilecek çok yakın bir zaman dilimi içinde araç tespit ediliyor. O anda havada olan jandarmanın insansız hava aracına haber veriliyor. Jandarma İHA'sı olay yerine dakikalar içinde gidiyor. Aracı plakasıyla beraber takip ediyor. Aşağıdaki birimlerimize haber veriyor. ve katil zanlısı çok yakın bir zaman içinde yakalanıyor. İşte bu Türkiye'nin gelmiş olduğu ve yüksek teknolojiyi, milleti için, vatandaşı için, hukuk için kullandığı, sadece kendisi için değil bunu belkide ülkemizin geleceğinde en önemli ihraç malzemesi olarak değerlendireceği aşamaların bir tanesi" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIBakan Soylu'nun değindiğ olay, geçen 13 Haziran akşam saatlerinde Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı önünde meydana geldi. Otomobille yolun kenarında duran kimliği belirsiz kişilerden birisi, İ.E.'yi aracın yanına çağırıp, tabanca ile ateş etti. Şüpheliler, aynı araçla kaçarken, ağır yaralanan İ.E., çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı aracın plakası tespit edilirken, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden JİHA'dan destek istendi. Şüphelilerin kaçtığı 34 JS 9889 plakalı otomobil, insansız hava aracı ile tespit edilerek, takibe alındı. Araçta bulunan 3 şüpheli, Doğubeyazıt ilçe merkezi İshak Paşa Sarayı yakınlarından durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Dolar 6,84'ten işlem görüyor
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Cem Yılmaz Yasmin Erbil Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bakan Soylu: Ağrı'daki cinayetin şüphelileri, JİHA ile yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:53:45. #1.14#
title