Son dakika haberi... Bakan Soylu açıkladı: "50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi"
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Son dakika haberi... Bakan Soylu açıkladı: "50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi"

Son dakika haberi... Bakan Soylu açıkladı: '50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "Kahraman Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Son dakika haberi... Bakan Soylu açıkladı: '50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır EYP ele geçirildi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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