Son dakika haberi | Bakan Soylu 60 kilo uyuşturucuyu bulan Atak'ın görüntülerini paylaştı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı dedektör köpeği Atak'ın 60 kilo uyuşturucu maddeyi bulduğu görüntüleri paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı dedektör köpeği Atak'ın 60 kilo uyuşturucu maddeyi bulduğu görüntüleri paylaştı. Bakan Soylu, "Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunun görüntülerini paylaştı. Bakan Soylu, jandarma ekiplerinin operasyonlardaki yardımcısı hassas burunlu dedektör köpek Atak'ın da yer aldığı görüntüleri, "60 kilogram bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz. Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul Jandarma" notuyla paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı