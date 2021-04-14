Son dakika haberi | Bakan Soylu, 5 vatandaşı ve 1 askeri şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu (2)
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Son dakika haberi | Bakan Soylu, 5 vatandaşı ve 1 askeri şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bakan Soylu, 5 vatandaşı ve 1 askeri şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu (2)

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADIİçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun duyurduğu, 1'i terörden arananlar listesinde turuncu kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili detayları açıkladı.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, Bakan Süleyman Soylu'nun duyurduğu, 1'i terörden arananlar listesinde turuncu kategorideki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili detayları açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:  

"Eren- 2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 8 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesi'nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen Yıldırım- 7 Operasyonu'nda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik'i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan 'Dara Zagros' kod adlı Abdulsittar Özer olduğunun belirlendiği aktarıldı. Ayrıca, bölgede operasyonlara devam edildiği de bildirildi. 

Haber: ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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