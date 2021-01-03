Son dakika haberi | Bakan Soylu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
03.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:36
Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi. İnlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin" dedi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı