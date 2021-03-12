Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı
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Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı

12.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:32
Son dakika haberi: Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı

Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, temaslarda bulunmak için gittiği Zonguldak'ta Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'ndeki çocuklarla geçirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk şunları kaydetti:

"Bahar gibi taptaze, çocuklarım gibi umut yüklü fotoğraflar paylaşmak istiyorum. Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde dersteyiz. Folluktan yumurta topladık, sporumuzu yaptık. Yaptıklarımızı anlattım ama mutluluğumu anlatamıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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