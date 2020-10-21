Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 28 binden fazla vatandaşımızın meslek sahibi olmasına aracılık ettik
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Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 28 binden fazla vatandaşımızın meslek sahibi olmasına aracılık ettik

21.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:21
Son dakika haberleri! Bakan Selçuk: 28 binden fazla vatandaşımızın meslek sahibi olmasına aracılık ettik

Edinilen son dakika gelişmesine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal sürecinde eylül ayı sonuna kadar 28 bini aşkın kişinin meslek sahibi olmasına aracılık ettiklerini bildirdi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal sürecinde eylül ayı sonuna kadar 28 bini aşkın kişinin meslek sahibi olmasına aracılık ettiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmeye, mesleği olan vatandaşların ise mesleki niteliklerini geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi. Mesleki Eğitim Kurslarına katılanların yüzde 57'sinin kadın olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "2002 yılından 2020 yılının Eylül ayına kadar toplam 1,7 milyon aşkın kişiyi meslek sahibi yaptık" dedi. Bakan Selçuk, 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normal sürecinde eylül ayı sonuna kadar 28 bini aşkın kişinin meslek sahibi olmasına aracılık ettiklerini belirtti.Bakan Selçuk, Mesleki Eğitim Kurslarına katılım sağlayan kursiyerlere yapılan maddi desteklere ilişkin, "Her bir kursiyerimize, eğitime katıldığı gün kadar ödeme yapıyoruz. Bu doğrultuda istihdam garantili kurslarda 40 TL, geleneksel mesleklerde düzenlenen kurslarda 40 TL, sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili kurslarda 60 TL, MEGİP kapsamındaki kurslarda ise kişilere 89,40 TL katkıda bulunuyoruz. Ayrıca mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımızın eğitim süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılıyoruz" ifadesini kulandı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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