Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Yeni döneme eylülde başlayacağız
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Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Yeni döneme eylülde başlayacağız

Son dakika haberi | Bakan Selçuk: Yeni döneme eylülde başlayacağız
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine, tedbir ve yüksek dikkatle, eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine, tedbir ve yüksek dikkatle, eylül ayında başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
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